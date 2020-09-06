У районі проведення ООС зберігається "тиша"

Станом на 12.00 6 вересня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною, російські окупаційні війська вогонь у бік українських позицій не відкривали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 12.00 сьогодні, 6 вересня, в районі проведення операції випадків порушення режиму тиші також не фіксувалося, ситуація стабільна, бойових втрат у підрозділах Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних в операції, не задокументовано", - зазначається у повідомленні.

Наші захисники слідкують за діями противника та готові до миттєвого реагування на будь-які його можливі провокаційні дії.

Тим часом особовий склад ЗСУ спільно з ДСНС та іншими підрозділами зі складу Об’єднаних сил продовжують боротися з лісовими та степовими пожежами.

Як повідомляє штаб операції, наразі ліквідовано осередки загоряння в районі Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

Окрім того, локалізовано осередки вогню неподалік с. Трьохізбенка, Лопаскине та Лобачеве. Продовжується гасіння пожежі поблизу Луганського.

Вдалося загасити вогонь неподалік н.п. Верхньоторецьке. Але під час боротьби з пожежею, полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Їх пошуки наразі тривають.