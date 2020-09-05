У "ЛНР" хочуть відмовитись від української води - глава Луганської ОДА

Окупаційна влада «ЛНР» планує з наступного року відмовитися від водопостачання, яке Україна здійснює в тимчасово непідконтрольні райони.

Як передає Укрінформ, про це у коментарі hromadske повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Ідуть такі розмови на рівні Тристоронньої контактної групи, що з січня вони можуть взагалі відмовитися», - сказав очільник ОДА. За його словами, бойовики вже зменшили обсяг води, яку вони відбирають через Попаснянський водоканал.

Гайдай зауважив, що внаслідок цього водоканал матиме від 7 млн до 12 млн грн збитків.

Він також розповів, що зараз ведуться перемовини про компенсацію, яку так звана «ЛНР» повинна сплатити за спожиту воду.

«Ми наполягаємо на тому, що вони нам боргують майже 170 млн грн, і у нас є документи, які підтверджують цю суму. Вони кажуть, що вони готові заплатити десь 87. Можливо, ми погодимось на компенсацію на 87 млн, але пропишемо, що ми не погоджуємось з цією сумою», - додав Гайдай.