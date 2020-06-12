Франція виділяє €80 мільйонів на реконструкцію Попаснянського водоканалу

Франція погодилась виділити майже 80 млн євро на реконструкцію найбільшого в області Попаснянського водоканалу.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Є декілька позитивних новин з цього приводу: Франція погодилась фінансувати цей проєкт – виділити майже 80 млн євро. Французька компанія буде виконувати усі роботи. Я надав декілька наших побажань до врахування – включення до переліку робіт очисних споруд у Золотому, які фільтрують шахтні води. Після якісної та сучасної очистки ця вода буде однією з найчистіших по Луганській області», - цитує пресслужба голову ЛОДА Сергія Гайдая.

За його словами, близько 30 відсотків робіт, на його вимогу, виконуватимуть українські підрядники.

Також Гайдай зазначив, що переговори з послом Французької Республіки в Україні щодо фінансування проєкту вони нещодавно проводили разом з віцепрем’єр-міністром Олексієм Резніковим після кількамісячної перерви, зумовленої пандемією коронавірусу.

Він запевнив, що вже вдалось досягти згоди, а через місяць відбудеться підписання усіх установчих документів.