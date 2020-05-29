Міський голова Сергій Моргунов: Вінниця повинна мати власний водоканал

Для територіальної громади важливо, щоб водопостачальне підприємство було у комунальній власності - це дозволить забезпечити вінничан якісною водою після проведення модернізації водоканалу.

Про це міський голова Сергій Моргунов заявив сьогодні, 29 травня, під час онлайн-брифінгу.

«Для територіальної громади Вінниці важливо і вигідно мати у власності міста водоканал, для того щоб провести відповідну реконструкцію, оптимізацію, провести фінансовий аудит і поставити роботу підприємства на належні рейки, щоб вінничани отримали якісну послугу по водопостачанню і водовідведенню. Сьогодні є неефективне управління комунальним підприємством», – наголосив під час брифінгу міський голова Сергій Моргунов.

Він зазначив, що ще восени минулого року ініціював разом з депутатами міської ради процес передачі КП «Вінницяоблводоканал» з обласної власності у власність територіальної громади. Адже якість послуг, які надає обласне підприємство, вінничан не задовольняє.

«Згадаємо очисні споруди на Сабарові, як вони «приємно» пахнуть, є проблеми з самою якістю питної води. І ті заходи, які проводив водоканал на сьогодні, не привели ні до яких позитивних результатів. У лютому була піднята ціна тариф на 5 грн, і тоді представники депутатської комісії облради і водоканалу запевнили нас, що у зв’язку з цим підприємство вийшло на прибутковість і з фінансової точки зору у них все добре. Постає інше питання: до чого тепер інше підвищення? Що сьогодні заважає надавати якісну послугу? Крім того, за останні півроку Вінницька ОТГ направила біля 22 млн грн для підтримки водоканалу. Кошти направляються - а результати ми не бачимо. Ще цікавить ситуація із Світовим банком: 50% тих планів і проектів, який презентувалися водоканалом, вже не будуть фінансуватися, особливо щодо підготовки питної води», - розповів міський голова.

Сергій Моргунов зазначив, що ще у березні міська рада підписала договір з українським представництвом міжнародної аудиторської компанії «Deloitte» на проведення аудиту та надання консультаційних послуг з оптимізації управління двох комунальних підприємств: «Вінницяоблводоканал» та «Вінницяміськтеплоенерго». Разом з тим, зрушень з боку власника водоканалу – обласної ради – у цьому напрямку не відбувається.

«Представники водоканалу тоді запевнили нас, що готові до такого незалежного і відкритого аудиту. Але, коли збиралася робоча група в обласній раді, ми побачили, що є певні проблеми, не всі депутати мають бажання працювати у цьому ключі - щодо передачі на баланс громади міста, мало того, нам стає відомо, що певні представники обласної ради забороняють компанії «Deloitte» доступ до документації водоканалу, і це створює труднощі для проведення аудиту. Виникає питання: що ховати водоканалу і певним групам депутатів облради?» - говорить очільник громади.

Допоки підприємство «Вінницяоблводоканал», яке обслуговує мешканців Вінниці, перебуватиме в управлінні обласної ради, громада не матиме інструментів впливу на таку ситуацію, підсумував міський голова.