Через КПВВ "Новотроїцьке" намагалися нелегально провезти чверть мільйона гривень

На Донеччині, на КПВВ «Новотроїцьке», підрозділи зі складу ООС затримали автомобіль, у якому виявилися заховані гроші на суму 250 тис.грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у штабі ООС.

Знахідку було зроблено під час огляду на КПВВ «Новотроїцьке» у Донецькій області автомобіля марки «Шевроле», що рухався з Маріуполя до Донецька.

Прикордонний наряд та представник ДФС виявили кошти у сумі 250 тис. грн у коробі паливного фільтра.

За фактом порушення складено протокол ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

Знайдену готівку вилучено.