Окупанти розблокували рух через КПВВ "Новотроїцьке"

Окупанти відновили рух навколо КПВВ "Новотроїцьке". Рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка" лишається повністю заблокованим.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Українські прикордонники у цьому контрольному пункті забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 11 автомобілів та 111 осіб. Водночас, російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору. Так, станом на 12.00 на контрольовану територію України прослідувало лише 4 автомобілі та 20 осіб.

Повністю заблокованим, з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка".

Безперебійно продовжує функціонувати КПВВ "Станиця Луганська", де пропускні операції здійснюються щоденно. Станом на 12:00 в цьому КПВВ лінію розмежування перетнуло загалом 1489 осіб, йдеться у повідомленні.

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Визначені Командувачем ООС контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонують за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30.

Крім того, цього тижня через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до ТОТУ прослідували 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу міжнародна організація направила продуктові набори, медичне обладнання, матеріали для систем водопостачання. Загальна вага гуманітарного вантажу склала понад 132 тонни.

Як повідомляв Укрінформ, українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ "Новотроїцьке" щоденно, однак суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці. Крім того, в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у так звані списки.