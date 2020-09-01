КПВВ на Донбасі перейшли на осінній режим роботи

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування з 1 вересня посилено протиепідемічні заходи щодо коронавірусу.

Також з 1 вересня КПВВ перейшли на осінній режим роботи. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням пресцентр операції Об'єднаних сил.

"У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням Командувача об’єднаних сил з першого вересня посилено заходи із профілактики поширення COVID-19. Стосуються вони як військових, так і цивільних громадян котрі проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей", - зазначили в пресцентрі ООС.

Контролюватиметься обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також, виконання, в умовах карантину, правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту.

В умовах карантинних обмежень функціонуватимуть і контрольні пункти в'їзду/виїзду, які від сьогодні, 1 вересня, перейшли на осінній режим роботи.

Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 07.00 до 18.30.