Окупанти поновили пропуск на КПВВ "Новотроїцьке"

Пропускні операції у КПВВ «Новотроїцьке» здійснюються у штатному режимі, але пропуск громадян з тимчасово окупованої території російсько-окупаційними військами здійснюється повільно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

Станом на 15:45 сьогодні через КПВВ «Новотроїцьке» за наявності підстав гуманітарного характеру до ТОТУ попрямувало 248 осіб і 23 транспортних засоби, а до контрольованої території України – 96 осіб та 5 транспортних засоби.

У ДПСУ наголосили, що пропуск громадян з ТОТУ представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно.

Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ.

Як повідомляв Укрінформ, українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ «Новотроїцьке» щоденно, однак суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці. Крім того, в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у так звані списки. Рятувальники Донеччини облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ “Новотроїцьке” . Умови перебування у наметах враховують вимоги карантинних норм.