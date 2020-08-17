Окупанти відкрили зі свого боку КПВВ “Новотроїцьке-Оленівка”

На Донеччині пропускні операції на КПВВ “Новотроїцьке” сьогодні здійснюються у штатному режимі, але пропуск громадян з тимчасово окупованої території російсько-окупаційними військами здійснюється повільно.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

“КПВВ “Новотроїцьке” сьогодні працює, але пропуск окупантами здійснюється дуже повільно. Станом на 12.00 в КПВВ “Новотроїцьке” пропущено з ТОТУ всього 28 осіб. З українського боку вже пропущено 175 осіб», - сказав Демченко.

Він також нагадав, що бойовики не пропускають людей щодня, "вони пропускають в окремі дні за незрозумілими списками".

Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ.

Як повідомляв Укрінформ, рятувальники Донеччини облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ “Новотроїцьке” через блокування бойовиками КПВВ “Оленівка”. Умови перебування у наметах враховують вимоги карантинних норм.

Фото: ДПСУ