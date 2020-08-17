Окупанти відкрили зі свого боку КПВВ “Новотроїцьке-Оленівка”

Окупанти відкрили зі свого боку КПВВ “Новотроїцьке-Оленівка”

Укрінформ
На Донеччині пропускні операції на КПВВ “Новотроїцьке” сьогодні здійснюються у штатному режимі, але пропуск громадян з тимчасово окупованої території російсько-окупаційними військами здійснюється повільно.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

“КПВВ “Новотроїцьке” сьогодні працює, але пропуск окупантами здійснюється дуже повільно. Станом на 12.00 в КПВВ “Новотроїцьке” пропущено з ТОТУ всього 28 осіб. З українського боку вже пропущено 175 осіб», - сказав Демченко.

Він також нагадав, що бойовики не пропускають людей щодня, "вони пропускають в окремі дні за незрозумілими списками".

Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ.

Читайте також: Окупанти пропускають людей через КПВВ на Донбасі повільно і не щодня — прикордонники

Як повідомляв Укрінформ, рятувальники Донеччини облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ “Новотроїцьке” через блокування бойовиками КПВВ “Оленівка”. Умови перебування у наметах враховують вимоги карантинних норм.

Фото: ДПСУ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-