Окупанти пропускають людей через КПВВ на Донбасі повільно і не щодня — прикордонники

На Донеччині у КПВВ «Новотроїцьке» пропускні операції здійснюються у штатному режимі, але пропуск громадян з тимчасово окупованої території окупантами здійснюється повільно і не щодня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що КПВВ «Новотроїцьке» продовжує функціонувати у штатному режимі, щоденно з 07:00 до 20:00.

“Станом на 12:00 сьогодні, через КПВВ «Новотроїцьке» до ТОТУ попрямувала 131 особа і 2 транспортних засоби, а до контрольованої території України – 17 осіб та 4 транспортних засоби”, - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у ДПСУ, пропуск громадян з ТОТУ представниками російсько-окупаційних військ здійснюється наразі повільно і не щодня.

Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ, адже головним для прикордонників є безпека цивільних осіб.