Окупанти відкрили зі свого боку КПВВ “Новотроїцьке-Оленівка”

Окупанти почали пропускати на тимчасово окуповану територію осіб через КПВВ “Новотроїцьке - Оленівка”.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі ДПСУ.

"Сьогодні окупанти відновили пропуск осіб на тимчасово окуповану територію у пункті пропуску “Новотроїцьке - Оленівка”, повідомили у пресслужбі.

Водночас в Держприкордонслужбі нагадали, що в’їхати в ОРДЛО можуть лише ті, кого бойовики внесли у так звані списки.

Після перетину лінії розмежування з обох боків потрібно проходити двотижневу самоізоляцію.

Як повідомляв Укрінформ, українські прикордонники готові пропускати людей через КПВВ “Новотроїцьке” щоденно, однак, суміжний блокпост окупантів працює лише щопонеділка та щоп’ятниці.

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Рятувальники ДСНС облаштували тимчасовий намет для проживання людей, що застрягли на КПВВ "Новотроїцьке" через блокування бойовиками КПВВ "Оленівка". У наметах усе облаштовано із дотриманням карантинних норм. Станом на четвер у наметах перебуває 14 осіб, деякі з них знаходяться на КПВВ ще з 13 липня. Більшість цих людей — жителі ОРДО, які приїжджали до контрольованих українською владою міст у справах, а тепер не можуть повернутися до своїх домівок.