Росія оновлює озброєння та військову техніку бойовиків на Донбасі - розвідка
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.
«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, цього тижня у підрозділах окупантів здійснювалась заміна несправних та з використаним ресурсом експлуатації зразків стрілецького озброєння та військової техніки, у т.ч. вантажних і броньованих автомобілів, які раніше були завезені з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях через неконтрольовані Україною ділянки кордону», - повідомив речник.
Крім того, за словами Шаравари, у підрозділах противника проводилась перевірка боєм снайперських гвинтівок та кулеметів, які надійшли до з’єднань і частин окупаційних військ в рамках оновлення штатного стрілецького озброєння.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 годину 4 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту дотримується режим тиші.