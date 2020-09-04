Росія оновлює озброєння та військову техніку бойовиків на Донбасі - розвідка

Протягом тижня в підрозділах російських окупаційних військ на окупованих частинах Донецької та Луганської областей здійснювалась заміна несправних зразків стрілецького озброєння та військової техніки на нові, які Росія завезла через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, цього тижня у підрозділах окупантів здійснювалась заміна несправних та з використаним ресурсом експлуатації зразків стрілецького озброєння та військової техніки, у т.ч. вантажних і броньованих автомобілів, які раніше були завезені з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях через неконтрольовані Україною ділянки кордону», - повідомив речник.

Крім того, за словами Шаравари, у підрозділах противника проводилась перевірка боєм снайперських гвинтівок та кулеметів, які надійшли до з’єднань і частин окупаційних військ в рамках оновлення штатного стрілецького озброєння.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 годину 4 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту дотримується режим тиші.