“Д-30” і “Гіацинт-С”: військові показали, як тренуються артилеристи

На одному з південних полігонів України розпочались тренування розрахунків гаубичної артилерії.

Йдеться про розгортання батареї і виконання нормативів із підготовки до стрільби, вдосконалення обслуги гаубиць «Д-30» та самохідних артилерійських установок «Гіацинт-С».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Командування об’єднаних сил ЗСУ.

«Розрахунки гаубичної артилерії відпрацьовують питання приведення артилерійських установок до бою і підготовки до стрільби, а також виконують нормативи зі зміни вогневих позицій», - наголосив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

За його словами, тренування включають в себе вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, дії за ввідними, а також перехід на різні режими ведення вогню.

Наєв також зазначив, що під час заходів бойової підготовки велика увага приділяється часу виконання нормативів і злагодженості дій розрахунків, що в реальній та складній обстановці має вирішити успіх бою. Щоденні тренування дають впевненість у готовності особового складу до виконання поставлених завдань з вогневого ураження та здатність командного складу здійснювати розрахунки та ефективно управляти підрозділами, підкреслив командувач.

Він також відзначив, що відпрацювання нормативів у підрозділах, які несуть бойову службу на південному напрямку, завжди відбувається в умовах, наближених до бойових, як в індивідуальному заліку, так й груповому, у складі обслуги гармати та батареї.