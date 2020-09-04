На Донбасі від початку доби зберігається "тиша"

«Станом на 12 годину 4 вересня фактів порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші», - зазначив він.

Бойових втрат з боку підрозділів Об’єднаних сил немає.

За словами Шаравари, у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, підрозділи ЗСУ разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучена необхідна кількість особового складу та техніки.

Пожежі вже ліквідовані у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 год. 4 вересня продовжується гасіння 3 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в 2 районах області (Новоайдарський район с. Лобачеве, с. Лопаскине та Станично-Луганський район с. Болотене), які виникли 2 вересня. Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж у природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє отримали опіки різного ступеня тяжкості, знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.