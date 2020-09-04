Пожежа на Луганщині: продовжують гасити три осередки

На Луганщині станом на ранок триває гасіння 3 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в двох районах області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що станом на 7 годин 4 вересня продовжується гасіння 3 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень в 2 районах області (Новоайдарський район с. Лобачеве, с. Лопаскине та Станично-Луганський район с. Болотене), які виникли 2 вересня. Відкритого вогню не спостерігається, проводиться догашування окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру.

До гасіння пожеж задіяно 404 особи та 73 одиниці техніки, з них від ДСНС 245 осіб та 47 одиниць техніки.

З метою надання допомоги у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 людей та 27 одиниць техніки з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області в тісній взаємодії з командуванням Операції об’єднаних сил.

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Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га. Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє - отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.