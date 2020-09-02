В Україні стартували масштабні навчальні збори резервістів

В Україні розпочалася активна бойова підготовка з призваними на навчальні збори військовозобов’язаними та резервістами військових частин Корпусу резерву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Заходи проходять під загальним керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.

Зазначається, що протягом місяця воїни вдосконалять свої навички з вогневої, тактичної, інженерної, спеціальної, технічної та медичної підготовки.

Перед початком проведення зборових заходів 137 осіб з числа призваних на навчальні збори склали військову присягу на вірність українському народові.

За інформацією штабу керівництва навчальних зборів, військовозобов’язані та резервісти підрозділів військових частин Корпусу резерву протягом всього терміну підготовки не залучатимуться до виконання невластивих завдань та несення служби у добових нарядах, а займатимуться виключно бойовою підготовкою.

Як повідомляв Укрінформ, в акваторії Білосарайської затоки Азовського моря протягом 2-4 вересня будуть проводитися заходи бойової підготовки військових та прикордонників. Мешканців просять не виходити в море.

Фото: mil.gov.ua