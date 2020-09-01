На навчаннях “Спільні зусилля-2020” відпрацюють взаємодію з НАТО на полі бою

Стратегічні командно-штабні навчання «Спільні зусилля-2020», які відбудуться у вересні, дозволять оцінити якість переходу на нову J-структуру в Збройних силах України.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«З одного боку це СКШН (стратегічні командно-штабні навчання – ред.) — відповідь на проведення Росією навчання «Кавказ-2020», а з іншого — це буде спроба Генштабу, керівництва Збройних Сил, Міністерства оборони оцінити якість переходу на нову J-структуру і перевірити результати», — наголосив Таран.

За його словами, перехід на J-структуру відбувався передусім для того, аби побачити яким чином нова структура дозволить підвищити якість бойового планування, оперативного планування, якість організації взаємодії та можливість співпрацювати з країнами НАТО на полі бою.

«Ще одна мета, яку ми ставимо перед собою під час планування навчань «Спільні зусилля» - це перевірити систему зв’язку, отримання інформації на полі бою та обмін нею як між структурними підрозділами наших Збройних Сил, так і між пунктами управління ЗС України та пунктами управління країн НАТО. Побачити на що здатні наші системи зв’язку, системи обміну даними й зробити висновки, що нам ще треба зробити, яке переоснащення необхідно для того, щоб досягти тієї самої взаємосумісності», - заявив міністр.

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Очільник оборонного відомства нагадав, що навчання відбудуться у останній декаді вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня міністр оборони Андрій Таран у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив, що ознак безпосередньої підготовки Збройних сил РФ до активних бойових дій поблизу адмінмежі з окупованим Кримом у Херсонській області не спостерігається, однак ЗСУ готуються до дзеркального проведення масштабних військових навчань у вересні.