Наєв розповів про завдання, які зараз виконують військові в зоні ООС

Зміна формату Антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил у 2018 році була зумовлена об’єктивними причинами, а завдання, які зараз виконують військові на фронті спрямовані як на збереження життя та здоров’я особового складу, так і недопущення втрат серед мирного населення.

Як передає Укрінформ, про це під час лекції в Національному університеті оборони імені Івана Черняховського заявив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв, повідомляє пресслужба командування ОС ЗСУ.

«18 січня 2018 року Верховною Радою України був ухвалений Закон України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. У переліку чітко визначених керівництвом держави завдань йдеться про забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування окупаційних військ на Донбасі, утримання позицій, та дотримання Мінських домовленостей. Значна увага приділяється збереженню життя та здоров’я особового складу, а також недопущення втрат серед мирного населення” - наголосив командувач.

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Водночас, за його словами, діяльність Об'єднаних сил не обмежується лише виконанням бойових завдань, а ще й спрямована на відновлення об'єктів цивільної інфраструктури, яка була зруйнована російсько-окупаційними військами.

Наєв поінформував, що у взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями та міжнародними організаціями командуванням постійно вживаються заходи щодо покращення умов життя мирного населення. Триває робота з оснащення лікувальних медичних закладів устаткуванням, обладнанням і лікарськими препаратами.