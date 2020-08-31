Житомирський бронетанковий передав ЗСУ десятки відремонтованих БМП

Житомирський бронетанковий завод передав Збройним силам понад 20 одиниць БМП-1 та близько десятка БМП-2 в рамках виконання державного оборонного замовлення 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передав державному замовнику чергову партію бойових машин піхоти після капітального та регламентного ремонту, зокрема – більше як два десятки БМП-1 та близько десятка БМП-2», - йдеться у повідомленні.

Житомирський бронетанковий передав ЗСУ десятки відремонтованих бронемашин / УкрОборонПром

Як зазначається, на підприємстві відновили боєздатність усіх систем та агрегатів, замінили несправні прилади, перевірили роботу озброєння тощо. Крім того, в процесі ремонту на БМП було встановлено сучасні навігаційні системи, оптичні прилади та приціли вітчизняного виробництва. Додатково на машини встановили фари інфрачервоного випромінювання та освітлювальні фари з використанням сучасних діодних ламп. Частково на певних зразках відремонтованої техніки було використано гусеничні стрічки власного виробництва ЖБТЗ.

Як відомо, ДП "Житомирський бронетанковий завод" займається виготовленням, глибокою модернізацією та капітальним ремонтом бойової та спеціальної техніки різних модифікацій: БМП, БРЕМ, БМД, а також машин на їх базі. Наразі триває модернізація виробничих потужностей підприємства шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій виробництва.

Фото: Укроборонпром