Окупанти один раз порушили

Окупанти один раз порушили "тишу", доба минула без втрат

Укрінформ
Протягом минулої доби, 29 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Уранці з боку тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в напрямі українських  позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

Як зазначається, постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь військові не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил за добу не було.

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Від початку поточної доби, 30 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських  захисників немає бойових втрат і поранень.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua

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