Доба в ООС обійшлася без провокацій окупантів, поранених немає

28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано, у ніч на 29 число на усіх ділянках фронту також спостерігалася тиша.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони", - йдеться у повідомленні.

У Штабі також зазначають, що від початку поточної доби, 29 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали військові.

Нагадаємо: 29 серпня Україна вшановує пам'яті своїх захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Батьківщини.

"Це день, коли кожен українець має подякувати полеглим захисникам за мир у наших домівках та виявити пошану, схиливши голову під час хвилини мовчання. Герої живі, поки жива пам’ять про них. Згадаємо серцем усіх, хто віддав своє життя за волю та незалежність України", - нагадали у штабі ООС.