Окупанти від початку доби не відкривали вогонь
Як передає Укрінформ, про це повідомив пресцентр штабу ООС.
“Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень”, - йдеться у вечірньому зведенні.
Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.
Як повідомляв Укрінформ, від початку дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який набрав чинності 27 липня, жодного випадку застосування важкого озброєння з боку окупантів не зафіксовано.
Фото: МОУ