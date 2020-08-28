Окупанти від початку доби не відкривали вогонь

Російські окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомив пресцентр штабу ООС.

“Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень”, - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Як повідомляв Укрінформ, від початку дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який набрав чинності 27 липня, жодного випадку застосування важкого озброєння з боку окупантів не зафіксовано.

Фото: МОУ