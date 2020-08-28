На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 28 серпня, дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, 28 серпня, станом на 12.00 з боку збройних формувань РФ порушень режиму тиші на лінії бойового зіткнення не зафіксовано”, - заявив речник.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти на Донбасі один раз відкривали вогонь - поблизу Авдіївки здійснили кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

Від початку дії повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який набрав чинності 27 липня, жодного випадку застосування важкого озброєння з боку окупантів не зафіксовано.

Фото: Міноборони