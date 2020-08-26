В українській армії виявили 19 нових випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
Як зазначається, два військовослужбовці перебувають на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 17 осіб: у Львівській області – 1 військовослужбовець та 5 працівників ЗСУ, у Рівненській і Чернігівській – по 2 військовослужбовці, у Житомирській – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, у Київській, Харківській, Тернопільській, Івано-Франківській областях - по одному військовослужбовцю та у Волинській – 1 працівник ЗСУ. За інформацією медиків, стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Загалом станом на 26 серпня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 594 особи. За час пандемії одужали 923 особи, летальних випадків зареєстровано 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 784 особи, у 238 з них вона закінчується у найближчі три доби.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 серпня в Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них 2354 летальні, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1670 нових випадків.