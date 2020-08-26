В українській армії виявили 19 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за останню добу виявлено 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Як зазначається, два військовослужбовці перебувають на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 17 осіб: у Львівській області – 1 військовослужбовець та 5 працівників ЗСУ, у Рівненській і Чернігівській – по 2 військовослужбовці, у Житомирській – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, у Київській, Харківській, Тернопільській, Івано-Франківській областях - по одному військовослужбовцю та у Волинській – 1 працівник ЗСУ. За інформацією медиків, стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом станом на 26 серпня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 594 особи. За час пандемії одужали 923 особи, летальних випадків зареєстровано 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 784 особи, у 238 з них вона закінчується у найближчі три доби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 серпня в Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них 2354 летальні, 53 454 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1670 нових випадків.