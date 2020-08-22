Окупанти стріляли із РПГ під Мар'їнкою

Сьогодні, 22 серпня, поблизу Мар'їнки на Донеччині зафіксовано з боку збройних формувань Російської Федерації один постріл із ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, передає Укрінформ.

"Наші захисники Мар’їнки у ранковий час зафіксували один постріл з ручного протитанкового гранатомета, який противник здійснив з боку окупованого Трудівського", - зазначив він.

Військовослужбовці Збройних Сил України на це порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації зброю у відповідь не застосовували.

Водноча, як наголосив Праута, від початку поточної доби до опівдня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів режим тиші було дотримано.

"Українські воїни, гідно виконуючи завдання за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил, продовжують дотримуватися домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. З боку збройних формувань Російської Федерації 21 серпня також не було обліковано порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Таким чином, по усій лінії зіткнення минулої доби зберігалася тиша", - відмітив він.

Як зазначається, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил як минулої, так і поточної доби не було.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.