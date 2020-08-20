В українській армії виявили 42 нових випадки COVID-19 за добу

Станом на 20 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 485 осіб, за добу виявлено 42 нових випадки захворювання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

"За минулу добу зареєстровано 42 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 33 особи. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії в ЗСУ від коронавірусу одужало 831 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 195 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу підтверджено 2134 нові випадки захворювання на COVID-19.Загалом станом на 20 серпня підтверджено 98 537 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 184 летальних випадків, одужало 50 441 людей.