Окупанти порушили "тишу" біля Луганського

Від початку доби 19 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Фейсбук.

Зокрема, в обідній час противник зі стрілецької зброї провокував українських військових біля Луганського. Постріли були не прицільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали та на провокацію ворога не піддалися.

На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

У штабі ООС зазначають, що відколи проголошено режим припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.