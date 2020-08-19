Ексбойовик розповів про окупантські “загороджувальні загони” на Донбасі

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей створені “загороджувальні загони”.

Як передає Укрінформ, про це розповів колишній снайпер, який служив найманцем на Донбасі. Відео зізнання оприлюднене штабом ООС, передає Укрінформ.

“Я пішов на службу у 2014 році. Проходив підготовку під Ростовом, нас тренували специ ГРУ”, - повідомив колишній найманець.

За його словами, його спочатку послали служити на один із контрольно-пропускні пункти, потім відправили бліндажі будувати, копати.

Він повідомив, що “потім нас взагалі хотіли відправити у “заградотряд”. А там хто з наших буди здаватися чи тікати додому, давали наказ розстрілювати”, - сказав він.

Тому він з товаришем вирішив тікати, бо “ми з товаришем подумали, що це явно не наша робота і ми вирішили скористатися програмою “Повернись додому живим”, – розповів колишній найманець окупантів РФ.

Він повідомив, що вони пішли у Золоте-5 і там розділились, товариш пішов на північ і його застрелив снайпер із “заградотряду”, “мені поталанило, я вийшов на «Золоте». Він також повідомив, що все командування - з РФ, зокрема, і його командир.