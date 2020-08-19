На Донбасі від початку доби - "тиша"

Від початку доби 19 серпня до опівдня на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша.

Як повідомляє Укрінформ, про це сказав на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Серед військових ЗСУ немає бойових втрат і поранень, додав він.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з домовленістю Тристоронньої контактної групи, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Фото: ООС