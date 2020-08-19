Доба у зоні ООС минула без ворожих обстрілів - штаб

Доба у зоні ООС минула без ворожих обстрілів - штаб

Укрінформ
Минулої доби,18 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 19 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася "тиша", порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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