Від початку перемир’я окупанти не застосовували важке озброєння – СЦКК

Протягом трьох тижнів, від початку дії перемир’я на Донбасі, російсько-окупаційні війська не застосовували важке озброєння.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС з посиланням на Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню.

«Упродовж трьох тижнів, відколи вступив в дію режим тиші, не було бойових втрат та поранень. За даними наших спостерігачів, лише на деяких ділянках відмічалися поодинокі неприцільні постріли з боку НЗФ ОРДЛО, здебільшого зі стрілецької зброї. За увесь цей період жодного разу не зафіксовано застосування противником важкого озброєння. У деяких випадках незаконні збройні формування ОРДЛО за підтримки Російської Федерації вдаються до інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів, що є також порушенням існуючих домовленостей», – йдеться у повідомленні.

За даними СЦКК, найбільш провокативні факти покращення інженерного обладнання позицій противником зі спробою просування у бік опорних пунктів Об’єднаних сил зафіксовано поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Золоте-5, Широка Балка та Ужівка, а також у бік українських позицій - біля Хутора Вільний, Новгородське та Водяне.

Про усі провокації з боку НФЗ ОРДЛО українська сторона СЦКК щоденно інформує СММ ОБСЄ.

Водночас українська сторона СЦКК наголошує, що від 27 липня, з моменту вступу у дію «режиму тиші», не було жодного факту порушення з боку підрозділів Об’єднаних сил.

«Українські воїни повною мірою дотримуються всеосяжного режиму припинення вогню, тим самим формують необхідні передумови з просування мирного процесу», – зазначили в СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.