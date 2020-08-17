Окупанти дотримуються “тиші”, але облаштовують позиції - штаб

Від початку доби у зоні операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушення російськими окупантами режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбук.

«Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою. Так, 17 серпня, українськими військовими виявлено один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.

Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні, запевнили у штабі.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбасі з опівночі 27 липня встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.