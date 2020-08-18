На Донеччині цьогоріч відновили майже 600 будинків, пошкоджених окупантами

У Донецькій області поблизу лінії розмежування цього року відновили 584 будинки, які були пошкоджені обстрілами з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ з посиланням на Донецьку ОДА, про це повідомив заступник її голови Вадим Філашкін, нагороджуючи співробітників ДСНС, котрі відновлювали житлові будинки у селищі Гранітне.

«Станом на сьогодні вже відновлено 584 будинки за рахунок матеріального резерву Донецької ОДА», - зазначив Філашкін.

На Донеччині нагородили працівників ДСНС / Фото: dn.gov.ua

В облдержадміністрації додали, що працівники ДСНС, які виконували завдання вздовж лінії розмежування, зараз їдуть на ротацію, невдовзі їх змінять 300 рятувальників з усіх регіонів України.

Як повідомляв Укрінформ, 200 співробітників ДСНС з різних областей залучалися на Донеччині для проведення ремонтних робіт та відновлення житла, яке постраждало внаслідок бойових дій.