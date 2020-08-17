Пораненому 13 серпня від вибуху військовому зберегли зір — лікар

Лікарі стабілізували усі життєві показники пораненого військовослужбовця ООС, який 13 серпня підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Також бійцю вдалося зберегти зір.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

«Сьогодні, перший день, коли без апарата ШВЛ зробили йому комп’ютерну томографію. Пацієнт пройшов всі оперативні втручання й ми переконалися, що, на щастя, зберегли йому зір. У нього відірвано вухо, обгоріле обличчя, тіло й кінцівка. Все це треба лікувати. Але ми пообіцяли, що до Дня незалежності він обов’язково повинен повернутися додому – до своїх рідних і близьких. Наразі все йде добре. Він розмовляє і самостійно дихає. Ми стабілізували всі показники, сподіваємося на подальше його одужання», - розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко.

В Обласній клінічній лікарні ім.Мечникова знову рятують бійця / Фото Миколи М'якшикова

За його словами, 37-річний Олександр надійшов до лікарні Мечникова у комі, у дуже важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Він був «на межі». Лікар повідомив, що Олександр тримається мужньо. Під час спілкування він вимовив лише декілька слів: «Я бачу… почуваюся краще… хочу далі служити…»

Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший зазнав поранення. Пораненого воїна було оперативно доправлено до медичного закладу.