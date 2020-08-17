Пораненому 13 серпня від вибуху військовому зберегли зір — лікар
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.
«Сьогодні, перший день, коли без апарата ШВЛ зробили йому комп’ютерну томографію. Пацієнт пройшов всі оперативні втручання й ми переконалися, що, на щастя, зберегли йому зір. У нього відірвано вухо, обгоріле обличчя, тіло й кінцівка. Все це треба лікувати. Але ми пообіцяли, що до Дня незалежності він обов’язково повинен повернутися додому – до своїх рідних і близьких. Наразі все йде добре. Він розмовляє і самостійно дихає. Ми стабілізували всі показники, сподіваємося на подальше його одужання», - розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергій Риженко.
В Обласній клінічній лікарні ім.Мечникова знову рятують бійця / Фото Миколи М'якшикова
За його словами, 37-річний Олександр надійшов до лікарні Мечникова у комі, у дуже важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Він був «на межі». Лікар повідомив, що Олександр тримається мужньо. Під час спілкування він вимовив лише декілька слів: «Я бачу… почуваюся краще… хочу далі служити…»
Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший зазнав поранення. Пораненого воїна було оперативно доправлено до медичного закладу.