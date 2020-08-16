Снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовим

У районі проведення операції Об’єднаних сил затримано снайпера так званої "ЛНР", який вирішив здатися українським військовим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

"Сьогодні було затримано стрільця-снайпера, у якого виявили військовий квиток так званої «ЛНР», невелику суму коштів у російськоюій валюті та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії", - зазначають у штабі.

Як повідомляється, затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань з боку ватажків, які командують окупаційними підрозділами, і добровільно вирішив здатися Збройним силам України.

Зараз ним займаються компетентні органи, додали у штабі.