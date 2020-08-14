На Луганщині впіймали стрільця "ЛНР"

Контррозвідники Служби безпеки України у районі проведення операції Об’єднаних Сил затримали бойовика, який брав участь в обстрілах українських позицій на Донбасі.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

"Оперативники спецслужби встановили, що він (затриманий - ред.) чинив збройний опір силам антитерористичної операції, перебуваючи на посаді стрільця так званої «Козачої Національної Гвардії Всевеликого війська Донського Перевальського гарнізону» та «4 бригади 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР»", - зазначають в СБУ.

За даними слідства, зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань, коли відбував покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це його звільнили з колонії.

Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.