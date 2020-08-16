На Донбасі зберігається "тиша"

Станом на 12 годину у районі проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.

"Від початку поточної доби до опівдня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ не зафіксовано", - сказав він.

За словами речника, серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

"Підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зауважив полковник Праута.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.