У полоні окупантів досі перебувають 235 українців — СБУ

На тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях станом на 14 серпня незаконно позбавлені волі 235 осіб.

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода, повідомляє Укрінформ.

"За даними інформаційного обліку Об'єднаного центру, на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях значаться як незаконно позбавлені волі 235 осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому в СБУ додали, що "питання звільнення громадян України, які були незаконно позбавлений волі правоохоронними та судовими органами Російської Федерації, виносяться на рівень міжнародних контактів і вирішуються за участю Міністерства закордонних справ України".

Раніше повідомлялося про те, що Україна передала ОБСЄ списки на обмін, в яких близько 100 прізвищ.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, в рамках наступного обміну з бойовиками, який повинен відбутись за "декілька тижнів", планують звільнити 100 осіб з кожного боку.