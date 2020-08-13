Окупанти риють окопи біля Золотого-5 у бік позицій ЗСУ

Від початку доби 13 серпня зафіксовано порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи - поблизу населеного пункту Золоте-5 ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

У штабі зауважили, що від початку доби на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Разом із тим, зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" внаслідок відхилення від маршруту слідування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший – отримав поранення. Пораненого оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Наразі ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням та готові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.