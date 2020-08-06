ОБСЄ зафіксувала понад 250 випадків порушення перемир’я на Донбасі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані на сайті ОБСЄ, оприлюднені 6 серпня.
Окрім того, як зазначається, безпілотник місії у вечірні години помітив три вантажівки та мікроавтобус, які їхали по грунтовій дорозі в районі, що не контролюється урядом, у Донецькій області поблизу кордону з Російською Федерацією, де немає переходу кордону.
Місія продовжувала моніторинг районів розведення поблизу Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. У двох останніх безпілотний апарат СММ спостерігав людей у вечірні та нічні години.
СММ контролювала дотримання локалізованих припинень вогню для забезпечення ремонту, обслуговування та експлуатації критичної цивільної інфраструктури.
Місія відвідала чотири прикордонних пункти пропуску у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей.
СММ також продовжувала слідкувати за ситуацією з цивільними особами на тлі спалаху COVID-19, в тому числі на пункті пропуску в Луганській області.
Свободу пересування місії продовжували обмежувати, в тому числі, поблизу Корсуня та Кремінця, а також на прикордонному пункті пропуску поблизу Ізварине на непідконтрольній території.