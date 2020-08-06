ОБСЄ зафіксувала понад 250 випадків порушення перемир’я на Донбасі

З початку дії режиму припинення вогню 27 липня до 19.30 5 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 випадок порушення «тиші».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані на сайті ОБСЄ, оприлюднені 6 серпня.

Окрім того, як зазначається, безпілотник місії у вечірні години помітив три вантажівки та мікроавтобус, які їхали по грунтовій дорозі в районі, що не контролюється урядом, у Донецькій області поблизу кордону з Російською Федерацією, де немає переходу кордону.

Місія продовжувала моніторинг районів розведення поблизу Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. У двох останніх безпілотний апарат СММ спостерігав людей у ​​вечірні та нічні години.

СММ контролювала дотримання локалізованих припинень вогню для забезпечення ремонту, обслуговування та експлуатації критичної цивільної інфраструктури.

Місія відвідала чотири прикордонних пункти пропуску у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей.

СММ також продовжувала слідкувати за ситуацією з цивільними особами на тлі спалаху COVID-19, в тому числі на пункті пропуску в Луганській області.

Свободу пересування місії продовжували обмежувати, в тому числі, поблизу Корсуня та Кремінця, а також на прикордонному пункті пропуску поблизу Ізварине на непідконтрольній території.