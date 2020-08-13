За добу окупанти влаштували чотири провокації в зоні ООС

За минулу добу, 12 серпня, українські військовослужбовці задокументували чотири ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Так, поблизу Мар’їнки та Південного зафіксовано декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

"Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.