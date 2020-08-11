ЦВК пояснила, чому неможливо провести вибори уздовж лінії зіткнення

Рішення ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів в окремих сільських та міських радах на Донбасі є законним, оскільки ґрунтується на відповідних висновках військово-цивільних адміністрацій.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, повідомили Укрінформу у відділі взаємодії із ЗМІ ЦВК.

Зокрема, він пояснив, що до повноважень обласних військово-цивільних адміністрацій віднесено надання висновків Центральній виборчій комісії щодо можливості організації та підготовки виборів на окремих територіях.

За словами Діденка, 7 серпня до ЦВК надійшли такі висновки Донецької та Луганської ВЦА про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів. При цьому, наскільки вбачається з отриманих документів, ВЦА свої висновки щодо неможливості проведення виборів базували на позиції цілої низки компетентних органів, до повноважень яких віднесено питання безпеки, зазначив Діденко.

"ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. Разом з цим ми зобов'язані забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян. Але для цього повинні бути відповідні умови. Безпекові, насамперед. Адже не забуваймо, що найвищою цінністю є людина, її життя і здоров'я. Також ми не маємо жодних підстав ставити під сумнів висновки, які надали обласні військово-цивільні адміністрації", - зазначив голова Комісії.

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Тому, як наголосив Діденко, рішення Центральної виборчої комісії є абсолютно законним, оскільки ґрунтується на відповідних висновках ВЦА.

“Якщо ж хтось ставить під сумнів наявність фактичних підстав для непроведення виборів на певних територіях, то це вже питання до законності та обґрунтованості висновків обласних військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей", – додав Діденко.

Водночас він не виключив, що у разі покращення ситуації вибори у цих окремих громадах на Донбасі відбудуться вчасно.

"Безпекова ситуація може змінитися, і якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині із них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року", – акцентував голова ЦВК.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 8 серпня визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

Зокрема, ЦВК не призначила вибори на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського й Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.