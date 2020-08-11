Денісова вимагає у ЦВК документи про неможливість виборів у 18 громадах на Донбасі

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до Центральної виборчої комісії через постанову про скасування виборів в окремих сільських та міських радах на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це омбудсмен написала у Фейсбук.

"Стурбованість викликає ухвалена Центральною виборчою комісією постанова №161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" від 8 серпня 2020 року", - написала вона.

Так, відповідно до документа, ЦВК скасувала проведення виборів на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області. "Терміново вимагаю від голови Центрвиборчкому надати мені копії висновків Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій, копії інших документів, на підставі яких прийнято зазначену постанову Центральної виборчої комісії", - заявила Уповноважений.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 8 серпня визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.