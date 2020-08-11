На Донбасі від початку доби - "тиша"

Станом на 12 годину 11 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму перемир’я зі сторони противника не фіксувалося, бойових втрат у лавах українських військ немає.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає Укрінформ.

За словами речника, бойові підрозділи Збройних сил України та інших силових відомств, залучених до проведення операції, дотримуються режиму тиші та повністю контролюють ситуацію. При цьому бійці ЗСУ не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.

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