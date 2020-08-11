За добу окупанти влаштували одну провокацію у зоні ООС
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу сил ООС.
"Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у повідомленні.
Від початку цієї доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Також у штабі ООС повідомили, що у межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області.
"За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусії та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 мільйона гривень", - розповіли військові.
Як раніше повідомляв Укрінформ, учора окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів у зоні ООС.