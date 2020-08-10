На Донбасі зберігається режим "тиші"

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил не зафікосвано обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться у вечірньому зведенні штабу.

У пресценрі наголосили, що ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, однак готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Штаб нагадує, що сьогодні рівно півмісяця, відколи на Донбасі проголошено режим припинення вогню, і за цей період серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції 22 липня.