Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів, втрат немає

Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів, втрат немає

Укрінформ
За минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

 Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено домовленості Тристоронньої контактної групи. 2 ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Крім того, вчора відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

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Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

У штабі повідомили, що п’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

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