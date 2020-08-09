За добу окупанти 8 разів порушили "тишу", обійшлося без втрат та поранень

З початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано, однак за учорашній день їх було 8.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких – ворожі вогневі провокації... Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - наголосили у штабі.

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Зокрема, противник з підствольного гранатомета зробив по одному пострілу у районі населеного пункту Шуми та Водяне. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної та Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати наших воїнів і біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного.

"Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - додали у штабі.

Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.