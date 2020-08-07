Президент за два дні в зоні ООС особисто пересвідчився в дотриманні перемир'я – ОП

Президент України Володимир Зеленський, який другий день перебуває в зоні проведення Операції об'єднаних сил, особисто переконався, що режим повного та всеосяжного припинення вогню діє.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«У ніч з 6 на 7 серпня глава держави перебував поблизу однієї з ділянок на лінії фронту та пересвідчився, що і в цей час доби також діє перемир'я», - йдеться у повідомленні.

На одній з передових позицій глава держави поцікавився у військових ситуацією на їхній ділянці фронту, на що військовослужбовець відповів, що «бувають провокації з тієї сторони, а так – усе нормально в нас».

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав суспільство відрізняти поодинокі постріли в ООС з боку бойовиків від обстрілів, яких на лінії фронту з початку перемир'я наразі не відбувається.

«У нас на території, де немає війни в Україні, кожного дня буває стільки обстрілів і вибухів... А тут все-таки лінія зіткнення. І взагалі, такі поодинокі постріли були раніше й при більш серйозних обстрілах», – заявив він.

За словами Хомчака, 6 серпня на лінії розмежування не зафіксовано жодного пострілу. А 7 серпня – два постріли в різних місцях.

«Раніше ми їх не фіксували взагалі. Вони неприцільні, вони не долітають до наших позицій. Але ми чітко визначилися, що не обманюємо нікого. У першу чергу суспільство, щоб усі розуміли, що відбувається. Взагалі їх можна було б не враховувати», – наголосив Хомчак.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню, про що домовилася Тристороння контактна група 22 липня. Домовленостями передбачено заборону на наступальні і розвідувальні дії, застосування вогневих засобів, зокрема снайперського оснащення, а також передбачені дисциплінарні заходи за порушення режиму припинення вогню. Однак окупанти продовжують порушувати режим «тиші» з провокаційною метою.

Фото: Офіс Президента