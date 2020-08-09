Учора рятувальники ООС розмінували понад 8 гектарів прифронтової зони

Учора рятувальники ООС розмінували понад 8 гектарів прифронтової зони

Укрінформ
В суботу, 8 серпня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил підрозділи ДСНС зі складу розмінували понад 8 га території та вилучили понад 100 вибухових предметів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ООС.

"У районі проведення операції належно виконують завдання й підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних сил. Зокрема, 102 невідомих вибухових предмети знайшли сьогодні підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил за цю добу було розміновано понад 8 гектарів.

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Також рятувальники Об’єднаних сил за заявками місцевих адміністрацій ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки, виконуючи роботи різного ступеня важкості. Минулої доби такі роботи проводилися на 26 об’єктах. З початку проведення ООС було відновлено 918 будинків.

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 37 громадянам України. Також, рятувальники зі складу Об’єднаних сил за добу загасили 44 пожежі.

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Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного і всеосяжного припинення вогню, про встановлення якого домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яка відбулася 22 липня.

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